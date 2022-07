Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen zwei Autos im Fischereihafen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde gleich zu zwei Einsätzen mit vorsätzlich beschädigten PKW gerufen.

Bisher unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Dienstagabend, den 5. Juli, bis zum Mittwochmorgen, den 6. Juli, an einem silberfarbenen Citroen in der Hoebelstraße die Seitenscheibe der Beifahrertür und zerstachen an einem grauen Hyundai in der Straße Am Lunedeich einen Reifen. Die Beamten erschienen vor Ort und sicherten Spuren. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigungen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

