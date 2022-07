POL-Bremerhaven: Wochenmarkt Leherheide: Polizei gibt Präventionstipps

Bremerhaven (ots) - Am heutigen Vormittag, 5. Juli, sind bei der Polizei Bremerhaven wieder vermehrt Hinweise auf sogenannte Schockanrufe eingegangen. Kriminelle gaukeln ihren potentiellen Opfern am Telefon frei erfundene Schauergeschichten vor und versuchen so an ihr Vermögen zu gelangen. Dabei geben sich die Anrufer beispielsweise als Polizeibeamte oder als Vertreter von Staatsanwaltschaft und Justiz aus. Sie ...

