Polizei Hagen

POL-HA: 48-Jähriger unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstagnachmittag (27.07.2021) hielten Polizeibeamte des zivilen Einsatztrupps einen 48-jährigen Hagener an, der in Altenhagen mit seinem E-Scooter unterwegs war und Drogen bei sich hatte. Gegen 15.15 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann, der mit seinem Roller von der Blumenstraße in die Funckestraße abbog. Während der Kontrolle wirkte der 48-Jährige nervös und sagte, dass er keinen Ausweis dabei habe. Als die Beamten ihn danach durchsuchten, fanden sie in seiner Kleidung Betäubungsmittel auf. Hierbei handelte es sich vermutlich um Heroin. Da der Hagener den Polizisten außerdem sagte, dass er am Tag zuvor Drogen konsumiert hatte, führten sie einen Test durch. Dieser bestätigte die Aussage des Mannes und schlug auf Opiate an. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Führens eines Fahrzeugs unter Rauschmitteleinfluss ein. (sen)

