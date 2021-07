Polizei Hagen

POL-HA: Trickdieb stiehlt Geldbörse aus der Wohnung einer 92-jährigen Hagenerin

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Trickdieb verschaffte sich am Dienstagnachmittag (27.07.2021) unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 92-jährigen Frau in Hohenlimburg und stahl ihr Portemonnaie. Gegen 13.40 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür der Hagenerin in der Grünrockstraße. Die Frau sagte den Polizeibeamten, dass der Täter sich als Mitarbeiter einer Krankenversicherung ausgegeben hat. Er sagte der 92-Jährigen, dass ihr Geld zusteht und er einen Blick in ihre Unterlagen werfen muss. Während sie diese heraussuchte, griff der Unbekannte in die Handtasche der Frau und nahm das Portemonnaie sowie eine weitere Geldbörse an sich. Anschließend sagte er, dass er kurz etwas aus dem Auto holen muss und verließ die Wohnung. Erst danach stellte die Hagenerin den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. Der Trickdieb war circa 180 cm groß, etwa 50 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze, dunkle Haare, dunkle Augen und trug eine Brille. Außerdem war er bekleidet mit einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke und trug schwarze Schuhe mit weißen Details. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

