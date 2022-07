Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Handy am Steuer erwischt

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Montag, 4. Juli, trauten Beamten der Polizei im Bremerhavener Stadtteil Lehe ihren Augen nicht. Während der Streifenfahrt bogen sie von der Hafenstraße auf die Rickmersstraße ab. Direkt vor ihnen fuhr ein vollbesetzter Pkw. Ausgerechnet der Mann am Steuer hielt ein Handy in der Hand, winkte fröhlich in die Frontkamera und filmte während der Fahrt sich und die übrigen Fahrzeuginsassen.

Die Einsatzkräfte konnten den verantwortungslosen Fahrer stoppen, bevor etwas Schlimmeres passierte. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Polizei warnt: Finger weg vom Handy am Steuer. Schon ein kurzer Blick aufs Handy kann im Straßenverkehr fatale Folgen haben. Zwei Sekunden Ablenkung bedeuten bei gefahrenen 50 km/h 30 Meter Blindflug. Der Autofahrer bekommt schlicht nicht mit, was während dieser Fahrtstrecke passiert. Geschieht etwas Unvorhergesehenes sind Unfälle vorprogrammiert. Ist dieses Unvorhersehbare zum Bespiel ein plötzlich auftauchendes Kind, mag man sich die Folgen nicht ausmalen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell