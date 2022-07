Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Eigentümer von Gasflaschen

Bremerhaven (ots)

Neun Gasflaschen mit der Aufschrift "Exotic Whip" stellten Polizeibeamte im Bremerhavener Stadtteil Leherheide sicher.

Nicht zum Lachen war ein Einsatz der Bremerhavener Polizei am Sonntag, den 03. Juli, in der Langener Landstraße Höhe der Parkstraße. Die Beamten fanden nach Hinweisen eines Anrufers neun Metallflaschen mit Distickstoffmonoxid, besser bekannt als Lachgas. In voller Sonne standen die Flaschen an einer Parkbank. Das sonst auch in der Medizintechnik verwendete Gas ist in dieser Ausführung für die Herstellung von Schlagsahne gedacht. Die Flaschen stehen allerdings unter Druck und können bei entsprechender Erwärmung in der Sonne explodieren.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft dieser Flaschen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-3257 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell