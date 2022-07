Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger achtet nicht auf Verkehr: Von Auto erfasst

Bremerhaven (ots)

Verletzt wurde am Dienstagabend, 5. Juli, ein Fußgänger in Bremerhaven-Mitte. Er war offenbar unvermittelt vor ein Auto gelaufen und von diesem erfasst worden. Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung Rudloffstraße/Schleusenstraße. Ein Autofahrer befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Rudloffstraße in südlicher Richtung. An besagter Kreuzung verringerte er das Tempo aufgrund der Rechts-vor-links-Regelung. Als er nach Passieren der Kreuzung wieder beschleunigte, querte unvermittelt ein Fußgänger von links nach rechts die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Das Auto erfasste den Mann, welcher daraufhin zu Boden geschleudert wurde. Dabei zog er sich unter anderem mehrere Prellungen zu. Während sich der Autofahrer um den Fußgänger kümmerte, alarmierte eine Zeugin die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den nach ersten Erkenntnissen alkoholisierten Fußgänger verletzt ins Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell