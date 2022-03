LPI-G: Illegal im Jugendclub RÖMER

Gera (ots) - Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gera stellten am Wochenende im Rahmen von Verkehrskontrollen drei fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer fest. Am Freitag gegen 18.00 Uhr reagierte ein Drogentest beim 20-jährigen Fahrer eines Pkw Hyundai in der Christian-Schmidt-Straße positiv auf Amphetamine bzw. Methamphetamine. Ein 42-Jähriger stürzte mit seinem Fahrrad gegen 20.00 Uhr am Elsterdamm. Dabei verletzte ...

