LPI-G: Berauscht und unter Alkohol im Straßenverkehr

Gera (ots) - Am Freitag (25.03.2022) Nachmittag kamen in Gera-Aga Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei nach einem gemeldeten Unfall beim Umgang mit einer Gasflasche zum Einsatz. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen explodierte eine Schweißgasflasche im Rahmen von nichtgewerblichen Arbeiten. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. An zwei Wohnhäusern entstand Sachschaden. Die Bewohnbarkeit der Gebäude ist nicht eingeschränkt.

