LPI-G: Unfall mit Gasflasche

Gera (ots) - Aus noch unbekannter Ursache geriet am Samstag (26.03.2022) Nachmittag gegen 15.00 Uhr eine Wiesenfläche in Gera, Thüringer Straße in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Hinweise zu möglichen Verantwortlichen nimmt die Polizei Gera unter Tel. 0365 829-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

