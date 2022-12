Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Hemer (ots)

Vier unbekannte Täter versuchten am frühen Montagmorgen, gegen 01:10 Uhr, in eine Tankstelle an der Iserlohner Straße einzubrechen. Sie beschädigten dazu die Fassadenverkleidung des Verkaufsraums, indem sie unter anderem ein Blechstück entferntem. Eine Überwachungskamera filmte den Einbruchsversuch. Nach ca. 30 Minuten entfernten sich die Täter in Richtung Jägerstraße, ohne in den Verkaufsraum eingedrungen zu sein. Möglicherweise wurden sie bei der weiteren Tatausführung gestört. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - ca. 18-23 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Hose - Sneaker - helle Jacke - Mütze - dunkle Handschuhe - dunkler Rucksack

Person 2:

- männlich - ca. 18-23 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Hose - Sneaker - dunkler Kapuzenpulli - dunkle Handschuhe - dunkler Rucksack

Person 3:

- männlich - ca. 18-23 Jahre alt - schlanke Statur - Sneaker - helle Jacke - helle Mütze - dunkle Handschuhe

Person 4:

- männlich - ca. 18-23 Jahre alt - schlanke Statur - helle Hose - dunkle Sneaker - dunkle Jacke - helle Kapuze - dunkle Handschuhe

Zeugen, welche die Tatverdächtigen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizei in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell