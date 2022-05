POL-DU: Alt-Hamborn: Angestellte und Kunden halten randalierenden Wodka-Dieb auf

Duisburg (ots) - Ein Autofahrer soll nach ersten Erkenntnissen am Mittwochabend (18. Mai, 18 Uhr) bei Rot von der Düsseldorfer Straße nach links in die Heerstraße abgebogen sein. Dabei übersah der 53-Jährige die Straßenbahn U79, die in Richtung Meiderich Bahnhof unterwegs war, und stieß mit dieser zusammen. Der Mazda wurde bei dem Unfall so stark deformiert, dass die Feuerwehr den verletzten Fahrer befreien musste. ...

mehr