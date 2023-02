Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Nach tödlichem Verkehrsunfall - Polizei sucht nach Zeugen

Aalen (ots)

Obersontheim: Nach tödlichem Verkehrsunfall - Polizei sucht nach Zeugen

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitag gegen 23:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L1060 zwischen Obersontheim und Hausen mit tödlichem Ausgang. Im Zuge der mittlerweile durchgeführten Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben sich Zweifel daran, ob tatsächlich der 54-Jährige mit seinem Toyota auf die Gegenfahrbahn geraten war. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, welches der beiden Fahrzeuge auf die Fahrbahn des anderen Verkehrsteilnehmers geraten war. Aus diesem Grund sucht die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904 94260 nach Zeugen, welche möglicherweise wichtige Informationen zum Unfall abgeben können. Insbesondere wird nach einem Verkehrsteilnehmer oder einer Verkehrsteilnehmerin gesucht, welche unmittelbar vor dem Unfall auf der L1060 von Hausen in Richtung Obersontheim fuhr und am dortigen Kreisverkehr entweder nach Bühlertann oder nach Obersontheim abbog.

Ursprüngliche Pressemitteilung vom 25.02.2023 09:02 Uhr

Gem. Obersontheim, L 1060: Tödlicher Verkehrsunfall Am Freitag gegen 23:15 Uhr ereignete sich auf der L 1060 zwischen Obersontheim und Hausen, noch auf Höhe von Obersontheim, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Mann ums Leben kam. Bisherigen Ermittlungen zufolge, befuhr der 54-Jährige die L 1060 von Obersontheim in Richtung Hausen mit seinem PKW Toyota und geriet aus unbekannter Ursache teilweise auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem PKW Mazda eines 29-Jährigen zusammen, der in Richtung Obersontheim unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der PKW Toyota nach rechts abgewiesen und prallte gegen die Leitplanke. Das Auto des 29-Jährigen wurde nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam nach einer Strecke von knapp 100 m an einem Baum zum Endstand. Der 54-jährige Toyota-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 29-Jährige Mazda-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Obersontheim, Bühlertann und Bühlerzell mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften im Einsatz. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Hall waren zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Die Landesstraße war bis 6 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell