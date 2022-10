POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Rotlichtverstoß

Wetter (ots) - Am frühen Freitagmorgen verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Bürogebäude an der Demagstraße, indem sie eine Platte der Wandverkleidung beschädigten und so in das Gebäude gelangten. Augenscheinlich entwendeten die Täter Metall- und Elektronikteile, die sie noch auffinden konnten. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

