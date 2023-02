POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kripo ermittelt nach Auseinandersetzung am Bahnhof Fornsbach - Todesfall an Bahngleise

Polizeipräsidium Aalen

Murrhardt: Kripo sucht Zeugen nach Auseinandersetzung am Bahnhof Fornsbach

Am Bahnhof Fornsbach kam es am Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen, wobei auch drei junge Männer verletzt wurden. Diese hielten sich gegen 00.30 Uhr dort auf, als sie von fünf Kontrahenten offensichtlich aufgesucht und angegriffen wurden.

Die fünf teils bewaffneten Männer griffen ihr Gegenüber an, wobei auch ein 16-jähriges Opfer mit einem Baseballschläger verletzt worden sei. Dieses musste daraufhin auch in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, kamen bei der Auseinandersetzung zudem zwei Airpods und eine Armkette abhanden. Die Angreifer seien nach dem Vorfall mit einem weißen Pkw BMW geflüchtet. Ein solches Fahrzeug wurde im Nachgang des Vorfalls von der Polizei bei Sulzbach an der Murr festgestellt. Die Personalien der fünf männlichen Insassen wurden festgestellt. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat nun zur Klärung des Vorfalls und dessen Hintergründe die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sollten sich bitte mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Person von Bahn erfasst und tödlich verletzt

Am Bahnhof Neustadt wurde am Montag gegen 11.30 Uhr ein Mann tödlich verletzt. Die Person wurde von einem in Richtung Stuttgart fahrenden Zug erfasst. Die Bahnstrecke war nach dem Vorfall mehrere Stunden gesperrt. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat zur Klärung des Ereignisses die Todesfallermittlungen übernommen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

