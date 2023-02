Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunktkontrollen - Polizei prüft Ladungssicherung

Neuss (ots)

Am Donnerstag (02.02.2023), in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei im Rhein-Kreis Neuss in Kooperation mit dem Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei (LAFP NRW) Kontrollen zur Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durch.

Insbesondere die technische Kontrolle und die Überprüfung von Ladungssicherung bei LKW standen an diesem Tag im Fokus der Beamten. Insgesamt überprüften sie auf dem Gelände am Derendorfer Weg in Neuss mehr als 80 Fahrzeuge und deren Fahrer auf ihre Verkehrstauglichkeit. Einem Fahrzeugführer wurde aufgrund von Überladung die Weiterfahrt untersagt. Erst nachdem ein weiteres Fahrzeug der Firma vor Ort erschien und Teile der Ladung umgeladen wurden, konnte dieser seine Fahrt fortsetzen.

Ein Absetzbehälterfahrzeug überschritt aufgrund gestapelter Container und damit verbunden ausgefahrener Hubarme die zulässige Höhe und musste ebenfalls auf ein weiteres Fahrzeug umladen. Ähnlich erging es einer Vielzahl weiterer Fahrer.

Insgesamt wurden im Bereich der Ladungssicherung 30 Verstöße festgestellt, davon konnten zwölf Verstöße mit einem Verwarnungsgeld vor Ort beglichen werden. Auf 18 Verkehrsteilnehmer wartet nun ein Bußgeldverfahren.

Zeitgleich führte die Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten in Neuss Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt waren hier 152 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Zwei Autofahrern droht ein Fahrverbot, sie waren mit einer um 31km/h und 28 km/h erhöhten Geschwindigkeit unterwegs.

Die Polizei wird ihre Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr weiter fortsetzen - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

