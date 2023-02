Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher zerstören Balkontür - Polizei sucht Zeugen

Neuss / Grevenbroich (ots)

Von Mittwoch (01.02.), circa 17:00 Uhr, auf Donnerstag (02.02.), circa 13:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Tatverdächtige Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Straße in Grevenbroich. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Balkontür eingeschlagen und diverse Räume wurden durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Teil der Ermittlungen.

In Neuss an der Straße Neusser Weyhe drangen Unbekannte am Donnerstag (02.02.), zwischen circa 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, durch das Aufhebeln einer Hauseingangstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Es wurden diverse Räume und Schränke durchsucht und dabei Bargeld sowie Schmuck entwendet. Einer Zeugin seien zwei unbekannte Männer aufgefallen. Einer von ihnen sei groß und schlank und soll einen dunkleren Teint haben. Die andere Person sei klein, etwas kräftiger und trug einen Bart.

An der Calvinstraße in Neuss wurden am Donnerstag (02.02.), zwischen circa 17:00 Uhr und 18:15 Uhr, diverse Räume und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die mutmaßlichen Tatverdächtigen durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

In Neuss hebelten am Donnerstag, zwischen circa 15:10 Uhr und 22:00 Uhr, Unbekannte eine Terrassentür eines Reihenhauses an der Straße Am Kreuzfeld auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Räume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen individuell und dauerhaft. Erfassen Sie die wichtigsten Daten in einem Wertsachenverzeichnis und fertigen Sie Farbfotos an. Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht offen zu Hause herumliegen, sondern bewahren Sie sie in einem Wertbehältnis auf. Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell