Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach Autodiebstählen in Neuss und Meerbusch - Täter sind nur in einem Fall erfolgreich

Neuss, Meerbusch (ots)

Einen grauen Audi A6 Avant entwendeten Autodiebe in der Zeit von Dienstagabend (31.01.), 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen (01.02.), 06:00 Uhr. Die Kombilimousine mit dem Kennzeichen HN-AC 881 war zuvor von seinem Besitzer in der Grundstückseinfahrt seines Hauses an der Rosenstraße in Neuss abgestellt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei versuchten dieselben Täter nur wenige Meter entfernt einen Audi Q5 zu stehlen. In der Einfahrt eines Hauses hatte ein Duo gegen 02:00 Uhr erfolglos versucht, das Funksignal des schlüssellosen Zugangssystems (Keyless-Go) abzugreifen.

Die beiden maskierten Personen waren mit hellen Jacken, hellen Hosen, dunklen Schuhen und Handschuhen bekleidet. Sie hatten einen Rucksack bei sich, in dem sich vermutlich elektronische Geräte zur Funkwellen-Verlängerung befanden.

Einen BMW X5 wollten Unbekannte am Weingartsweg in Meerbusch stehlen. Als die Besitzerin des SUV am Mittwochmittag losfahren wollte, bemerkte sie, dass der Sitz verstellt war und Schmutz im Fußraum lag. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag (31.01.), 19:00 Uhr, bis Mittwoch (01.02.), 14:00 Uhr. Hinweise auf die Diebe liegen nicht vor. Zusammenhänge mit anderen Taten werden geprüft.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Informationen der Polizei zum Thema Keyless-Go:

Bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten "Keyless-Go-System" ausgestattet sind, erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Autodiebe greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in den Wagen und können diesen starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie ein Auto mit Keyless-Komfortsystem besitzen: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie den Selbsttest: Nur wenn der Wagen sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. Weitere Informationen zum Thema Keyless-Go gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/autodiebe-nutzen-keyless-go-fuer-ihre-zwecke.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell