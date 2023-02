Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss, Dormagen und Kaarst

Neuss, Dormagen, Kaarst (ots)

Ein Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße in Neuss wurde am Dienstagvormittag (31.01.) das Ziel von Einbrechern. Die Ganoven hatten in der Zeit von 10:15 bis kurz vor 12:00 Uhr erfolglos versucht, eine Wohnungstür im Erdgeschoss aufzuhebeln. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht auf die Spur der Täter.

Mit Fahndungsmaßnahmen nach Einbrechern startete auch ein Einsatz an der Marktstraße in Dormagen. Der Bewohner eines Reihenhauses war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.01./01.02.), gegen kurz vor 03:30 Uhr, durch das Bellen seines Hundes auf die Tat aufmerksam geworden. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Personen über den Wintergarten in das Haus eingedrungen. Neben einem Rucksack, einer Geldbörse, einem Tablet und zwei Laptops erbeuteten die Täter auch zwei E-Bikes der Marke Fischer. Nach der Tat sollen die Einbrecher Richtung Römerstraße geflüchtet sein. Eine Person wird als männlich und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Eine Beschreibung der zweiten Person liegt nicht vor.

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Alten Heerstraße in Kaarst verständigte am Dienstag die Polizei. Sie hatte Hebelspuren an der Haustür bemerkt, die auf einen erfolglosen Einbruchversuch hindeuten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag (30.01.), 22:00 Uhr, bis Dienstag (31.01.), 18:00 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen individuell und dauerhaft. Erfassen Sie die wichtigsten Daten in einem Wertsachenverzeichnis und fertigen Sie Farbfotos an. Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht offen zu Hause herumliegen, sondern bewahren Sie sie in einem Wertbehältnis auf. Beratung unter Telefon 02131 300-0.

