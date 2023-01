Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe brechen in Wohnungen ein - Tatorte in Neuss, Grevenbroich und Jüchen

Bild-Infos

Download

Neuss, Grevenbroich, Jüchen (ots)

Das gekippte Küchenfenster einer Hochparterrewohnung an der Ubierstraße in Neuss hebelten Einbrecher am Montag (30.01.), in der Zeit von 18:00 bis 19:45 Uhr, auf. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Diebe ein Tablet und ein Mobiltelefon.

Nach dem Aufbrechen einer Balkontür gelangten Einbrecher am Montag (30.01.), in der Zeit von 13:00 bis 22:15 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung an der Adolfstraße in Neuss. Die ungebetenen Gäste erbeuteten Bargeld, Elektronikartikel und Bekleidung. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Tat mutmaßlich gegen 18:30 Uhr ereignet haben könnte.

Schmuck erbeuteten Einbrecher in einer Hochparterrewohnung an der Hermann-Löns-Straße in Grevenbroich. Die Ganoven hatten am Montag (30.01.), in der Zeit von 17:00 bis 19:15 Uhr, die Balkontür aufgehebelt und das Schlafzimmer nach Wertsachen durchsucht.

Eine Kellerwohnung an der Kasterstraße in Jüchen wurde am Montag (30.01.), in der Zeit von 08:30 bis 09:00 Uhr, das Ziel von Einbrecher. Unbekannte hatten die Wohnungstür aufgehebelt und neben persönlichen Gegenständen auch Teile des Hausrats entwendet. Darunter befanden sich neben einer Waschmaschine auch zwei Fernseher und Teile einer Couch.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat zu melden.

Sie denken, dass bei Ihnen nichts zu holen ist? Viele glauben, eine Wohnung wäre für Einbrecher uninteressant. Irrtum! Einbrecher hoffen immer auf lohnende Beute. Sie nutzen günstige Gelegenheiten wie schlecht gesicherte Türen oder Fenster und die Anonymität in Wohnanlagen rigoros aus. Deshalb: Lassen Sie sich von den Experten der Kriminalpolizei kostenlos beraten!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell