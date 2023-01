Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere PKW aufgebrochen - Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor andere es tun!

Neuss, Dormagen, Jüchen (ots)

In Neuss machten sich Unbekannte in der Nacht vom Donnerstag (26.01.), etwa 22:30 Uhr, bis Freitag (27.01.), 8:30 Uhr, an einem am Berghäuschensweg abgestellten Opel zu schaffen und entwendeten zwei Rucksäcke.

An der Augustinusstraße geriet am Samstagabend (28.01.) in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 23:35 Uhr ein PKW ins Visier von Tatverdächtigen. Sie schlugen die vordere rechte Seitenscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

In Dormagen nutzten Unbekannte den Zeitraum von Freitag (27.01.), etwa 22 Uhr, bis Samstag (28.01.), 10 Uhr, um bei einem an der Bürger-Schützen-Allee abgestellten Wagen die Scheiben der Beifahrerseite und des Hecks einzuschlagen. Auch hier wurde augenscheinlich nichts entwendet.

In Jüchen widmeten sich Tatverdächtige zweier PKW, die auf einem Parkplatz an der Kölner Straße geparkt waren. In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr am Sonntag (29.01.) schlugen sie die Fensterscheibe der Fahrertür ein und entwendeten aus einem der Fahrzeuge eine Handtasche. Bei dem zweiten Wagen wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Auch in diesem Fahrzeug befand sich eine Tasche, die die Unbekannten mitnahmen.

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 unter der 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de

