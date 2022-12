Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 77-Jährige angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am Montag gegen 11:45 Uhr stieg eine 77-jährige Viersenerin an der Haltestelle Helmholtzstraße in Viersen aus dem Linienbus. Dort beabsichtigte sie über den Radweg auf den Gehweg zu gehen. Eine männliche Person, welche ein Fahrrad neben sich herschob, schlug der 77-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Die Viersenerin stürzte anschließend zu Boden und verletzte sich. Eine Zeugin konnte beobachten, dass die männliche Person nach dem Vorfall weglief.

Die männliche Person konnte die Zeugin als 16-25 jährig, ca. 180cm groß, mit hellblonden Haaren und Bart beschreiben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke mit grauem Motiv.

Die 77-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Können Sie Hinweise zur männlichen Person geben und haben den Vorfall beobachtet? Melden Sie sich gerne unter der 02162/377-0. /cb (1221)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell