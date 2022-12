Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Täter scheitern

Viersen (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwoch 15:00 Uhr und Donnerstag 10:30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Viersen auf dem Wehrbruchweg aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /cb (1220)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell