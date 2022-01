Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220121 - 0076 Frankfurt-Westend: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 61-jährige Fahrer eines Lkw war am Freitag, den 21. November 2022, gegen 12.00 Uhr, auf der Eschersheimer Landstraße unterwegs in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Miquelallee wollte er nach rechts in Richtung der Autobahn abbiegen. Rechts neben ihm stand ein 77-jähriger Radfahrer vor der roten Ampel. Per Handzeichen verabredeten die beiden Verkehrsteilnehmer, dass der Lkw zuerst abbiegen solle. Dabei rollte der Anhänger des Lkw über den Fuß des Radlers und beschädigte noch dessen Fahrrad. Der 77-Jährige musste anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

