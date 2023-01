Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach Raubstraftaten am Wochenende

Neuss (ots)

Samstagnacht (28.01.), in der Zeit von 01:00 bis 03:00 Uhr, soll ein Unbekannter an der Oberstraße einen 30 Jahre alten Neusser beraubt haben. Zuvor soll der Täter sein Opfer mit einer Flasche niedergeschlagen haben. Der Neusser will das Bewusstsein verloren haben, als er wieder zu sich kam, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Der leicht verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Drei Unbekannte haben nach Angaben mehrerer Zeugen am Sonntagnachmittag (29.01.), gegen 16:45 Uhr, einen 67 Jahre alten Neusser an der Bergheimer Straße beraubt. Die Täter sollen mit einem silbernen VW Golf vorgefahren sein und gemeinsam auf ihr Opfer eingeschlagen haben. Nachdem sie dem Mann eine Stofftasche wegnahmen und erfolglos versuchten, seiner Ehefrau die Handtasche zu entreißen, flüchteten die Unbekannten in Richtung Autobahn. Der Rettungsdienst transportierte den leicht verletzte Neusser zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Beschreibung:

Täter 1: männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, korpulente Statur, bekleidet mit grauer Jacke und grauer Wollmütze

Täter 2 und 3: männlich, circa 190 Zentimeter groß, bekleidet mit grauen Jacken und Wollmützen

Fahrzeug: silberner VW Golf mit gelben, möglicherweise niederländischen Kennzeichen

Nur wenige Stunden später sollen zwei Jugendliche an der Further Straße einen 13 Jahre alten Jungen zur Herausgabe seiner Barschaft aufgefordert haben. Als der Junge ablehnte, sollen die Unbekannten vergeblich versucht haben, ihm seine Bauchtasche wegzunehmen. Das Opfer konnte davonlaufen und flüchtete in den Bahnhof. Erst als das Kind hier einen Erwachsenen ansprach, ließen die Jugendlichen von ihm ab. Die Tat ereignete sich am frühen Sonntagabend (29.01.), in der Zeit von 19:15 bis 19:30 Uhr.

Personenbeschreibung:

Täter 1: männlich, etwa 170 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkler Teint, bekleidet mit schwarzer Winterjacke mit Kapuze der Marke The North Face und dunklen Handschuhe

Täter 2: männlich, schwarze Haare, leichter Schnurrbart, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit heller Jeanshose, dunkler Jacke und Kappe

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell