POL-NE: Die Polizei warnt vor Taschendiebstählen

Meerbusch, Dormagen, Neuss, Grevenbroich (ots)

Auch am Mittwoch (01.02.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Taschendiebstählen.

Am Vormittag, gegen 9:40 Uhr, beabsichtigte eine 52-Jährige, in einem Supermarkt an der Dorfstraße in Meerbusch-Büderich ihre Einkäufe zu erledigen. Als sie einen Einkaufswagen holte, hatte sie ihre Geldbörse noch, als sie jedoch kurze Zeit später bezahlen wollte, war diese nicht mehr aufzufinden. Es hatte sich außer einem jungen Mann, der ihr im Eingangsbereich kurzzeitig gefolgt sei, niemand in ihrer direkten Nähe aufgehalten. Der Unbekannte soll etwa 170 Zentimeter groß und etwa 25 bis 27 Jahre alt gewesen sein und wirkte auf die Zeugin "südosteuropäisch". Sie erstattete Anzeige.

In Dormagen hielt sich eine 62-Jährige zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr in einem Kaufhaus an der Kölner Straße auf. Sie musste feststellen, dass zwischenzeitlich jemand ihren Rucksack geöffnet und ihr Portemonnaie entnommen hatte.

In Neuss hatte eine 74-Jährige das Pech, ins Visier von Taschendieben geraten zu sein. Sie stieg gegen 12 Uhr an der Haltestelle Annostraße in einen Bus der Linie 852 mit Fahrtrichtung Kaarst ein. An der Haltestelle Wolberostraße verließ sie das Fahrzeug wieder, allerdings augenscheinlich ohne ihre Geldbörse, die sich zuvor in ihrer Handtasche befunden hatte. Da der Bus sehr voll war, ist ihr jedoch nach eigenen Angaben nichts aufgefallen.

Eine 51-Jährige besuchte gegen 13:15 Uhr einen Discounter an der Straße "Ostwall" in Grevenbroich. Sie stellte zwischenzeitlich ihren Rucksack auf dem Boden ab, als sie ihr Mobiltelefon in die Hand nahm. Anschließend packte sie es wieder weg und ging zur Kasse. Dort bemerkte sie, dass offenbar ihr Portemonnaie aus dem Rucksack entwendet worden war. Darüber hinaus gelang es dem oder den Unbekannten, zeitnah nach dem Diebstahl mit Hilfe einer Debitkarte Geld vom Konto abzubuchen. Die Karte wurde umgehend gesperrt.

In allen Fällen wurde Anzeige erstattet. Die jeweils zuständigen Kriminalkommissariate für Meerbusch (KK 23), Dormagen (KK 25), Neuss (KK 21) und Grevenbroich (KK 24) haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise werden unter der Nummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Wer trotz umsichtigem Handelns (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen.

Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy. Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

