Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunktkontrollen in Neuss, Grevenbroich und Dormagen

Neuss, Grevenbroich, Dormagen (ots)

Am Montag (30.01.) führten Beamte des Schwerpunktdienstes gezielte Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere Taschendiebstähle und Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität, durch. Dabei wurde in Neuss sowie Grevenbroich und Dormagen im Zeitraum von 06:00 bis 14:00 Uhr kontrolliert.

Bei den Kontrollen wurden unter anderem in Neuss im Bereich des Bahnhofes drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Ein 28-jähriger Düsseldorfer trug an der Further Straße einen Rucksack mit sich, in dem ein Joint zu finden war. Bei einem 21-jährigen Dormagener sowie einem 21-jähriger Neusser wurde eine geringe Menge an Cannabis gefunden. Außerdem hatte der 21-jährige Neusser ein Einhandmesser dabei - es handelt sich um einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Als die Beamten einen 18-jährigen Mann kontrollieren wollten, versuchte dieser sich der Kontrolle zu entziehen und widersetzte sich den Polizeibeamten.

In Dormagen wurde im Bereich des Bahnhofes ein Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet - ein 19-jähriger Mann führte eine geringe Menge an Cannabis mit sich. In der Jackentasche eines minderjährigen Dormageners fanden die Beamten ein Einhandmesser. Die Erziehungsberechtigten des 15 Jährigen wurden über den Verstoß gegen das Waffengesetz in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei wird ihre Schwerpunktkontrollen in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fortführen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen, werden gebeten, ihre Feststellungen der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 und in Notfällen unter 110 zu melden.

