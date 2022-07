Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede

Schwerte - Fahrzeuginsassen flüchten nach nächtlichem Verkehrsunfall an der Einmündung Schwerter Straße

Unnaer Straße zu Fuß von der Unfallstelle - in Schwerte angetroffen

Holzwickede / Schwerte (ots)

Am frühen Samstagmorgen (23.07.2022) gegen 03:25 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall an der Einmündung Schwerter Straße / Unnaer Straße / Langscheder Straße im Grenzbereich von Holzwickede-Hengsen zum benachbarten Schwerte. Dort sollte ein PKW in den Graben gefahren sein, nachdem dieser den PKW des Zeugen zuvor auf der Schwerter Straße in Richtung Unnaer Straße überholt habe. Der Zeuge meldete weiter, dass ein Mann als Fahrer und eine Frau als Beifahrerin aus dem PKW ausgestiegen und trotz seiner Ansprache zu Fuß von der Unfallstelle weg in Richtung Schwerte geflüchtet seien. Der Zeuge und seine Begleiterin konnten beide Personen beschreiben. Die Einsatzkräfte fanden den unfallbeschädigten PKW mit auswärtigen Kennzeichen auf einem Feld neben der Schwerter Straße in Fahrtrichtung Schwerte vor. Offenbar waren durch den PKW zuvor auch zwei Verkehrszeichen umgefahren worden. Umfangreiche Ermittlungen und die Fahndung nach den beiden Personen blieben zunächst für geraume Zeit ohne Ergebnis. Der PKW erlitt offenbar einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 EUR geschätzt. Etwa eine Stunde nach dem Vorfall konnte eine Diensthundeführerin der Kreispolizeibehörde Unna die beiden Personen anhand der durch den Zeugen abgegebenen Beschreibung in Schwerte auf der Lohbachstraße erkennen und kontrollieren. Bei dem 39 jährigen Mann aus Karlsfeld in Bayern wurden Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt. Er wurde zur PW Schwerte gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er von der Polizeiwache Schwerte entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

