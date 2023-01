Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht im Herdweg

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht weitere Zeugen, die am Donnerstagmorgen, gegen 08.35 Uhr, eine Unfallflucht im Herdweg in Böblingen beobachtet haben. Ein Zeuge vernahm zunächst einen lauten Schlag und stellte anschließend einen Sachschaden an einem Mercedes fest, der im Einmündungsbereich zur Schönaicher Straße stand. Den Unfall an sich hatte er jedoch nicht beobachtet. Der Zeuge alarmierte in der Folge die Polizei, die letztlich den geschädigten Fahrzeugbesitzer ausfindig machen konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Bislang ist nicht bekannt, wer den Unfall verursacht haben könnte, da der Unbekannte sich aus dem Staub gemacht hat.

