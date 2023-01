Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Möglingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und 65.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend, kurz nach 21:00 Uhr im Einmündungsbereich der Landesstraße 1140 zur Anschlussstelle BAB 81, Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 35-jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr die L 1140 von Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Schwieberdingen. Er wollte an der Anschlussstelle auf die BAB in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren und bog hierzu links ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zur Kollision mit einem entgegen kommenden Porsche Taycan eines 24-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß kippte der VW auf die Fahrerseite. Im weiteren Verlauf rutschte der VW gegen die Lichtzeichenanlage, welche stark beschädigt wurde. Beide Fahrer, welche sich jeweils alleine in ihren Fahrzeugen befanden, wurden verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser verbracht werden. Über die Verletzungen liegen noch keine Angaben vor. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle musste von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die Straßenmeisterei Ludwigsburg, welche mit einem Fahrzeug vor Ort war, gereinigt werden. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg war ebenfalls mit einem Fahrzeug an der Unfallstelle und kümmerte sich um die beschädigte Ampel. Der Rettungsdienst hatte zwei Rettungswagen, die Feuerwehr Möglingen zwei Fahrzeuge und fünf Einsatzkräfte eingesetzt. Zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung waren insgesamt vier Streifenbesatzungen vom Polizeipräsidium Ludwigsburg an der Unfallstelle.

