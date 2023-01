Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher Zugang in einen Lebensmittelmarkt am Waldhornplatz in Malmsheim. Zunächst hebelte der Unbekannte ein Fenster auf, über das er in einen Nebenraum vordringen konnte. Anschließend entfernte der Täter den unteren Teil einer Tür, die in den Verkaufsraum führt. So gelangte er in den Verkaufsraum, wo er den Zigarettenautomaten aufbrach und den gesamten Inhalt entwendete. Bislang steht noch nicht fest, wie viele Zigarettenpackungen er so erlangen konnte. Auch der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

