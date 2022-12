Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Exhibitionist festgenommen +++ Motorrad und Pkw entwendet++ Verkehrsunfallflucht mit anschließenden Widerstand +++ Widerstand geleistet +++ Sachbeschädigung durch Graffiti+++Schlägerei +++

1. Exhibitionist festgenommen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 16.12.2022, 12:55 Uhr

(wo) Am Freitagmittag zeigte sich ein 39-jähriger Wiesbadener in der Dotzheimer Straße einer 34-Jährigen, einem 28-Jährigen und einer 37-Jährigen gegenüber in schamverletzender Weise. Gegen 12:55 Uhr lief der 39-Jährige die Dotzheimer Straße entlang und entblößte mehrmals sein Glied in der Öffentlichkeit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Motorrad entwendet,

Wiesbaden, Borsigstraße, Freitag, 16.12.2022, 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr (wo) Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr bis 19 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Borsigstraße ein am Straßenrand geparktes Motorrad. Am Freitagabend musste ein 53-jähriger Wiesbadener feststellen, dass sein Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen WI-AY 18 gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Verkehrsunfallflucht mit anschließenden Widerstand, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, Freitag, 16.12.2022, 18:30 Uhr (wo) Eine 42-Jährige Wiesbadenerin verursachte am Freitagabend in der Hermann-Brill-Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Bei ihrer späteren Festnahme versuchte sie zwei Mal nach einem Polizeibeamten zu treten und beleidigte diesen. Gegen 18:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Verkehrsunfall in der Hermann-Brill-Straße und teilte zudem mit, dass der unfallverursachende weiße Ford Transit flüchtete. Durch einen weiteren Hinweis eines Passanten konnte das Auto und die Fahrerin angetroffen werden. Im Rahmen der Festnahme beleidigte die Wiesbadenerin die Polizeibeamten und versuchte nach einem zu treten, traf diesen glücklicherweise jedoch nicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme, verbrachte die Ford-Fahrerin die Nacht im Gewahrsam. Die Wiesbadenerin muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten. Bezüglich der Verkehrsunfallflucht hat der Regionale Verkehrsdienst die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Herderstraße 28, Samstag, 17.12.2022, 01:20 Uhr

(wo) In der Nacht von Freitag auf Samstag leistete ein 20-jähriger Wiesbadener Widerstand im Rahmen einer Personenkontrolle, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Gegen 01:00 Uhr meldeten sich Passanten bei der Rettungsleitstelle, da sie sich Sorgen um den 20-Jährigen machten, der bei den eisigen Temperaturen auf einer Bank lag. Als die Rettungswagenbesatzung den jungen Wiesbadener ansprachen, reagierte dieser provozierend und unkooperativ, woraufhin Polizeikräfte zur Unterstützung hinzugezogen wurden. Aufgrund des zunehmend aggressiven Verhaltens des Wiesbadeners, wurde dieser festgenommen. Auf der Fahrt zum 1. Polizeirevier trat der 20-Jährige mehrfach um sich und beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Der Wiesbadener verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

5. Sachbeschädigung durch Graffiti,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Samstag, 17.12.2022, 00:30 Uhr

(wo) In der Schiersteiner Straße verursachten Graffitisprayer an einem Wohngebäude einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden in der Schiersteiner Straße zwei unbekannte Täter beobachtet wie diese mit Spraydosen einen Schriftzug an eine Hausfassade sprühten. Noch bevor hinzugerufene Polizeikräfte eintrafen, flüchteten die beiden Täter. Diese wurden durch den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, ca. 18 Jahre alt, 175cm groß, deutsches Erscheinungsbild, dunkle Jacke, helle Hose, helle Schuhe. Männlich, ca. 18 Jahre, 165-170 cm groß. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Feuer in Wiesbadener Gaststätte,

Wiesbaden, Erbenheim, Seilerpfad, Samstag, 17.12.2022, 02:15 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag entstand bei einem Brand in einer Wiesbadener Gaststätte ein Schaden von rund 100.000 Euro. Bewohner einer darüber gelegenen Wohnung konnten sich selbst retten und blieben unverletzt. Gegen 02:15 Uhr wurde das Feuer innerhalb des Gastraums des Restaurants im Seilerpfad gemeldet. Zwei Bewohner der darüber liegenden Wohnung konnten das Haus selbstständig verlassen. Teile des Restaurants wurden durch das Feuer zerstört, der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf wenigstens 100.000 Euro. Die Wohnung wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen und konnte nach Abschluss der Löscharbeiten wieder durch ihre Bewohner bezogen werden. Wodurch der Brand verursacht wurde, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

7. Kehrmaschine geht in Flammen auf,

Wiesbaden, Westend, Faulbrunnenplatz, Samstag, 17.12.2022, 09:12 Uhr

(cp)In der Wiesbadener Innenstadt geriet Samstagmorgen eine Kehrmaschine in Brand. Deren Fahrer blieb unverletzt. Der 50 Jahre alte ELW-Mitarbeiter war am Morgen mit der Kehrmaschine auf seiner Reinigungstour in der Innenstadt unterwegs. Auf dem Faulbrunnenplatz angelangt, bemerkte er gegen 09:10 Uhr plötzlich eine Rauchentwicklung am Heck seines Fahrzeugs und stellte es deswegen ab. Sofort nachdem er ausgestiegen war, schlugen schon die Flammen aus dem hinter der Fahrerkabine gelegenen Motorraum und der Mann alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte zwar den Brand schnell löschen, die Kehrmaschine war aber nicht mehr zu retten und wurde zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

8. Pkw gestohlen,

Wiesbaden, Gernotstraße, Sonntag, 18.12.2022, 02:00 Uhr bis 04:35 Uhr

(mv)Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Gernotstraße in Wiesbaden, einen schwarzen Geländewagen der Marke Jaguar Range Rover gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WI-XS 53 wurde unter einem Carport in der Gernotstraße abgestellt. Auf bisher noch nicht bekannte Art und Weise entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen können, sich unter der Telefonnummer 0611-3450 zu melden.

9. Schlägerei in Gaststätte,

Wiesbaden, Alfons-Paquet-Straße, Sonntag, 18.12.2022, gegen 04:45 Uhr

(mv)Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Gaststätte zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, wobei einem Beteiligten ein Glas auf den Kopf geschlagen wurde. Dieser wurde dabei so verletzt, dass er in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden musste. Ein 23-Jähriger junger Mann sorgte mit seinem Verhalten dafür, dass er des Lokals verwiesen und durch den Gaststättenbetreiber vor die Tür verbracht wurde. Da der junge Mann angab, seine Jacke im Lokal vergessen zu haben, gewährte man ihm noch einmal Zutritt in die Lokalität. Aus nicht bekannten Gründen soll der Mann dann eine am Tisch sitzende Frau geschlagen haben. Dies führte dazu, dass mehrere Personen der Frau zu Hilfe eilten und es zu einer Schlägerei kam. In dessen Verlauf wurde dem Aggressor von einem unbekannten Täter ein Glas auf den Kopf geschlagen. Dieser wurde dabei so verletzt, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles sich unter der Rufnummer 0611-345 2140 zu melden.

10. Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte nach Festnahme, Wiesbaden-Biebrich, Heppenheimer Straße, Sonntag, 18.12.2022, 00:20 Uhr

(mv)Ein 29-jähriger Mann randalierte in der Nacht auf Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Heppenheimer Straße und schlug auf einen Hausbewohner ein. Bei der anschließenden Festnahme durch die Polizei griff der Randalierer auch die Beamten an und verletzte diese dabei leicht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich der 29-Jährige Mann Zutritt zu einem Haus in der Heppenheimer Straße und randalierte dort im Treppenhaus. Als ein aufgeweckter Hausbewohner diesen aufforderte, das Haus zu verlassen, wurde dieser von dem Beschuldigten angegriffen und geschlagen. Die verständigte Polizei konnte den Schläger antreffen und festnehmen. Auf der Fahrt zum Revier leistete der Festgenommene heftigen Widerstand und trat nach den Beamten. Dabei wurde eine Polizistin an der Hand, ein Polizist am Kopf getroffen. Beide wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber zu Ende führen. Bei dem alkoholisierten Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der Beschuldigte muss sich nun in mehreren eingeleiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und wegen des Tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte verantworten müssen.

11. Gemeinsam sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag 16.12.2022, 19:00 Uhr bis Samstag 17.12.2022, 02:00 Uhr und Samstag, 17.12.2022, 19:30 Uhr bis Sonntag, 18.12.2022, 03:45 Uhr

(mv)Am Wochenende führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend jeweils zwischen 19.00 Uhr und 02:00 Uhr sowie am Samstagabend, zwischen 19:30 Uhr und 03:45 Uhr im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage "Warmer Damm", am Schlachthof, der Reisinger Anlage aber auch im Stadtteil Dotzheim im Schelmengraben beim ehemaligen Einkaufszentrum, im Bereich Sauerland und im Stadtteil Biebrich gelegt. An den beiden Abenden wurden bei insgesamt 24 Kontrollen 78 Personen kontrolliert. Bei vier der Kontrollen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden, sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Erfreulicherweise wurden bei den Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone keine Verstöße festgestellt. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

