POL-FR: Rheinfelden: Busfahrer gegen den Kopf geschlagen - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots) - Am Samstagvormittag, 05.11.2022, gegen 10:45 Uhr übersah in Teningen auf der Neudorfstraße eine 28-jährige Fahrzeugführerin beim Rechtsabbiegen eine bevorrechtigte 73-jährige Fahrradfahrerin. In Folge dessen kam es zum Unfall. Die Radfahrerin wurde hierbei verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein benachbartes Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen und die Höhe ...

