POL-NI: PKW ausgebrannt

Stadthagen (ots) - (bae)Am 19.08.2022 zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr kam es in Stadthagen, in der Hüttenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Mercedes Vito wurde in der fraglichen Zeit durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 40040 melden. Rückfragen bitte an: ...

