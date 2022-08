Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verschiedene Betrugsversuche

Stadthagen und Hagenburg (ots)

(bae)Am 19.08.2022 wurde der Polizei in Stadthagen erneut ein versuchter Betrug angezeigt. Bereits am 16.08.2022 hat eine 93-jährige Stadthägerin eine WhatsApp Nachricht erhalten. In dieser wurde durch eine unbekannte Person versucht sich als Kind der Dame auszugeben. Weiterhin wurde in der Nachricht darum gebeten die "alte" Rufnummer zu löschen und gegen die "neue" Rufnummer auszutauschen. Da die Dame auf die Nachricht nicht geantwortet hat, kam es auch zu keinen weiteren Forderungen. Es ist aber anzunehmen, dass auch hier Geld gefordert werden sollte. Ebenfalls angezeigt wurde durch einen 73-jährigen Hagenburger, dass er am 18.08.2022 einen Anruf erhalten habe, der Anrufer habe sich mit den Worten "Kripo Nienburg" gemeldet. Der Hagenburger legte daraufhin kommentarlos wieder auf.

Daher nochmals die Bitte der Polizei, Bei Nachrichten und Anrufen von unbekannten Nummern, misstrauisch zu hinterfragen und gegebenenfalls Dritte um Rat bitten.

