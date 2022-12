Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Fleischerei - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Freitag, ca. 18:30 Uhr auf Samstag, ca. 03:00 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Fleischerei der Ohrdrufer Straße in Arnstadt. Entwendet wurde Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Unbekannten zuvor umliegende Grundstücke als Zuwegung zum Objekt nutzten. Der verursachte Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 22491488 entgegen. (tb)

