Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen bislang unbekannte Personen in ein Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße in Erdmannhausen ein. Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sie sich Zutritt zu einer Werkstatt. Im Innern wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet und Büroräumlichkeiten durchsucht. Zu möglichem Diebesgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Tel. 07144 900-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell