Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Topf mit Fett fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte am Mittwoch mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften in die Sudentenstraße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem gegen 19.50 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 24-Jähriger Fett in einem Topf erhitzt, welche sich durch die starke Hitze entzündete. Da der jungen Mann mutmaßlich zunächst versuchte, das Feuer mit Wasser zu löschen, kam es zu einer Verpuffung. Mit der Hilfe einer Nachbarin konnten die Flammen schließlich mit einer Decke erstickt werden. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell