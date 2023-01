Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Unfallflucht auf dem Parkplatz Heckengäu

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 22.40 Uhr auf dem Parkplatz Heckengäu entlang der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Während ein 31 Jahre alter Sattelzuglenker in seiner Fahrerkabine schlief, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen den Sattelzug. Hiervon wurde der 31-Jährige geweckt. Bis er jedoch ausgestiegen war, befand sich der Unbekannte bereits nicht mehr vor Ort. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 11.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

