Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 19.50 Uhr und Mittwoch 03.30 Uhr brachen noch unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Kornwestheim ein. Der Unbekannte hebelte eine Seitentür des Geschäfts auf und konnte sich so Zutritt ins Innere verschaffen. Die derzeitigen Ermittlungen ergaben, dass vermutlich nichts gestohlen wurde. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

