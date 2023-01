Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Ein Schwerverletzter nach Garagenbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache fing am Mittwochabend eine zu einem Wohnhaus in der Straße "Pflaster" in Großingersheim gehörende Garage Feuer. Anwohner wurden auf die Hilferufe eines 37-Jährigen, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Garage befand, aufmerksam. Sie verständigten die Feuerwehr und versuchten, das Garagentor aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die kurz darauf eingetroffene Freiwillige Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 42 Wehrkräften im Einsatz war, öffnete das Tor und rettete den schwer verletzten 37-Jährigen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell