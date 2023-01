Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unfall auf der L 1115 führt zu Straßensperrung

Ludwigsburg (ots)

Ein 46 Jahre alter Lkw-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 04.30 Uhr die Landesstraße 1115 von Aspach (Rems-Murr-Kreis) kommend in Richtung Großbottwar. Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafes geriet dieser in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 51 Jahre alter Lkw-Lenker musste eine Vollbremsung einleiten. Ein unmittelbar hinter dem 51-Jährigen folgender weiterer 33 Jahre alter Lkw-Lenker bremste vermutlich zu spät ab und fuhr auf. Der 46 Jahre alte Lkw-Lenker konnte unmittelbar vor einem Zusammenstoß zurück auf die eigene Fahrbahn lenken. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der LKW des 33-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L 1115 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der L 1100 und der Kleinaspacher Straße für etwa drei Stunden vollgesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Großbottwar befand sich mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Straßenmeisterei Besigheim wurde alarmiert, unterstütze bei der Straßensperrung und reinigte die Fahrbahn, bevor die L 1115 für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte.

