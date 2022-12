Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (01.12.) befuhr eine 34-jährige Ibbenbürenerin gegen 18.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Rheiner Straße in Richtung Hörstel. Zur gleichen Zeit überquerte eine 68-jährige Frau aus Ibbenbüren in Höhe der Hausnummer 403 zu Fuß die Rheiner Straße. Die Fahrzeugführerin übersah die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde bei der Kollision schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsaufnahmeteam aus Münster unterstützt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Rheiner Straße im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell