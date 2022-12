Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Greven, Fahrrad- und Pedelec-Fahrer kontrolliert, Schwerpunktaktion

Emsdetten Greven (ots)

Wachen und Verkehrsdienst im Einsatz

Im Rahmen der laufenden Schwerpunktaktion haben Polizistinnen und Polizisten erneut Fahrrad- und Pedelec-Fahrer kontrolliert. Am Dienstag (22.11.22) sowie am Mittwoch (30.11.22) jeweils zwischen 6 Uhr und 14 Uhr waren Beamte der Wachen Emsdetten und Greven mit Radstreifen sowie des Verkehrsdienstes mit Einsatzwagen und Motorrädern unterwegs, um Fahrradfahrer auf Fehlverhalten aufmerksam zu machen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und Verstöße zu ahnden. Jugendliche und Senioren auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs Am Dienstag (22.11.) kontrollierte die Polizei 89 Fahrrad- und 33 Pedelec-Fahrer - bei den Fahrrädern vor allem Jugendliche und Heranwachsende auf dem Weg zur Schule oder zum Ausbildungsplatz, bei den Pedelecs vornehmlich Senioren. Bei den 63 festgestellten Regelverstößen ging es vor allem um die Nutzung der falschen Fahrbahnseite. Das galt für Radfahrer aller Altersgruppen, 30mal musste die Polizei dies bemängeln. Bei einigen Rädern gab es technische Mängel, manche Fahrer fuhren über Rot oder waren ablenkt. Insgesamt verhängten die Beamten 54 Verwarngelder und schrieben neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen, sprach 15 mündliche Verwarnungen aus und gab Minderjährigen 17 Elternbriefe mit. Fehlende Beleuchtung in den Morgenstunden Am Mittwoch (30.11.) wurden in den Stadtgebieten von Emsdetten und Greven 63 Radfahrer und sechs Pedelec-Fahrer angehalten. Die Gruppe der Erwachsenen machte dieses Mal den größten Teil der Kontrollierten aus. Es wurden 59 Regelverstöße festgestellt, wovon 52 mit einen Verwarngeld und sieben mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet wurden. Die meisten Probleme zeigten sich bei der technischen Ausstattung, zum Beispiel einer fehlenden oder nicht funktionstüchtigen Beleuchtung (26 Radfahrer). Viele nutzten auch die falsche Fahrbahnseite (16 Radfahrer). Ein paar waren am Lenker abgelenkt, etwa durch ein Smartphone am Ohr, oder fuhren über die rote Ampel. Doch nicht immer wurden Verstöße mit einer Strafe versehen. In zwölf Fällen verwarnten die Beamten nur mündlich. Fünf Kinder bekamen einen Brief für die Eltern mit nach Hause. Weitere Kontrollen Die Polizei im Kreis Steinfurt wird in regelmäßigen Abständen an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten kontrollieren. Denn: Unfälle mit Fahrrädern oder Pedelecs geschehen im Kreis Steinfurt täglich. Nicht selten tragen Radfahrer Verletzungen davon, die mitunter schwer sein können. Daher ist es wichtig, dass Fahrradfahrer ein technisch einwandfreies Rad nutzen, sich an die Verkehrsregeln halten, einen Helm tragen, aufmerksam und vorausschauend fahren und sich durch Reflektoren und helle Kleidung für anderen Verkehrsteilnehmer sichtbar machen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell