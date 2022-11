Ulm (ots) - Kurz nach 11 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Karl-Müller-Straße aus. Dort brannte auf einem Grundstück ein Geräteschuppen. Die Feuerwehr konnte die in Brand stehende Holzhütte löschen. Ermittlungen ergaben, dass eine Hausbewohnerin wohl am Morgen Asche auf den Kompost kippte. Die ...

