POL-UL: (UL) Blaustein - Bus übersieht abbiegendes Auto

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall in Blaustein.

Der Unfall ereignete sich in der Ulmer Straße. Eine 33-Jährige fuhr in der Ulmer Straße und wollte ordnungsgemäß nach links in die Galgenbergstraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie warten. Von hinten kam der 38-Jährige mit dem ohne Fahrgäste besetzten Linienbus. Der übersah den stehenden VW der Frau und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Dennoch schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 36.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

