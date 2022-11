Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag bei Berkheim.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 23-Jährige gegen 14.30 Uhr von Bonlanden in Richtung Berkheim. Aus unbekannter Ursache geriet die Fahrerin des Audi auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie seitlich in den entgegenkommenden VW eines 70-Jährigen. Durch den Aufprall kam der Audi von der Straße ab. Die Unfallverursacherin kam mit schweren, der 70-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schachschaden beziffert die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße an der Unfallstelle bis etwa 17 Uhr gesperrt werden.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

