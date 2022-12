POL-ST: Lengerich, Telefonbetrüger melden sich bei 91-jähriger Frau

Ochtrup (ots) - Fahrzeuge parkten am DOC Auf dem Parkplatz Nord des DOC an der Gellenbeckstraße wurden am Mittwoch (30.11.) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr an zwei Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet. An einem schwarzen Mercedes Benz schlugen die Unbekannten das Fenster an der Beifahrertür ein und entwendeten aus dem Wagen eine blaue Lederhandtasche. Der Schaden liegt geschätzt bei ...

