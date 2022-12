POL-ST: Ochtrup, Diebstähle aus Kfz

Polizei Steinfurt

Ochtrup, Diebstähle aus Kfz

Fahrzeuge parkten am DOC

Auf dem Parkplatz Nord des DOC an der Gellenbeckstraße wurden am Mittwoch (30.11.) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr an zwei Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und Gegenstände entwendet. An einem schwarzen Mercedes Benz schlugen die Unbekannten das Fenster an der Beifahrertür ein und entwendeten aus dem Wagen eine blaue Lederhandtasche. Der Schaden liegt geschätzt bei etwa 500 Euro. An einem schwarzen BMW schlugen die Täter das hintere Fenster an der Fahrerseite ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie diverse Einkäufe, die im Auto lagen und eine Camp David Jacke mit Fellkapuze. Der Schaden liegt bei etwa 1.400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/93564155. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal daraufhin: Lassen Sie nie Wertsachen offen sichtbar im Fahrzeug liegen. Auch wenn Sie sich nur kurz von dem Fahrzeug entfernen.

