Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Rheine, Öffentlichkeitsfahndung

Kreis Steinfurt, Rheine (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Elektronikmarkt in Rheine wendet sich die Polizei jetzt mit Fotos von den Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Ende September (23.09.22) haben die beiden Unbekannten in dem Elektromarkt ein Smartphone entwendet. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht dazu geführt, die Täter zu fassen. Deshalb bittet die Polizei jetzt im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Hilfe. Wer Angaben zu den abgebildeten Tätern im Fahndungsportal machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215. Hier der Link zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/92690

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell